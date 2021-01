In Unterhaching gelang dem 1. FC Magdeburg der erhoffte Befreiungsschlag, nun steht heute beim MSV Duisburg das nächste Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf an. FCM-Coach Thomas Hoßmang hofft dabei auf eine ähnliche Leistung wie am Wochenende. Es war zwar nur ein Anfang, aber immerhin. Mit dem 2:0 bei der SpVgg Unterhaching schaffte der FCM den ersten Dreier seit Ende November (1:0 in Zwickau). "Es war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung", meinte auch Hoßmang bei der Pressenkonferenz vor den Spiel gegen Duisburg "die Jungs haben das in vielen Phasen des Spiels gut gemacht."