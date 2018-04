Fußball | 1. bis 4. Liga Transferticker: Auch Sliskovic verlässt Halle

Hauptinhalt

Die wichtigsten Wechsel und Gerüchte im Überblick

Am Saisonende nimmt das Transferkarussell traditionell Fahrt auf. Auch in diesen Tag ist bei vielen Vereinen schon ordentlich Bewegung. Wer auf- und abspringt und die heißesten Gerüchte gibt's hier. Heute neu: +++ Sliskovic verlässt HFC +++ Glinker von Magdeburg nach Nordhausen +++ Kapitän bleibt in Jena an Bord +++