15.05.2018 | +++ FCC-Stürmer wechselt zur Bremer Reserve +++

Florian Dietz, 19-jähriger Stürmer des FC Carl Zeiss Jena, wird den Verein im Sommer verlassen. Ihn zieht es an die Weser zum Drittliga-Absteiger SV Werder Bremen II. Das teilte der Drittligist am Dienstag mit. "Wir hätten Florian auch gern noch hier in Jena gesehen und seine Entwicklung weiter gefördert. Aber wir akzeptieren seinen Wunsch, sich zu verändern und nach Bremen zu wechseln, zumal das auch eine familiäre Entscheidung ist", sagte FCC-Sportdirektor Kenny Verhoene. Dietz war im Sommer 2013 vom TSV Großbardorf zur U17 des FC Carl Zeiss Jena gewechselt. Mit Beginn der Saison 2016/17 wurde er von Trainer Mark Zimmermann von der U19 in den Profi-Kader des FCC berufen. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 26 Partien. Florian Dietz wechselt zur 2. mannschaft von Werder Bremen. Bildrechte: IMAGO

11.05.2018 | +++ Zwickau schnappt sich Hertha-Verteidiger Beyer +++

Nun hat auch der FSV Zwickau seinen ersten Neuzugang vermeldet: Die Westsachsen verstärken sich zur kommenden Saison mit Nico Beyer vom Regionalligateam von Hertha BSC. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger unterschrieb am Freitag einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2020. Beyer spielt seit 2006 bei Hertha und hat dort alle Jugendmannschaften durchlaufen. "Nico ist sehr talentiert und will bei uns den nächsten Schritt machen. Er hat das Potenzial zum Stammspieler", sagte FSV-Sportdirektor David Wagner zur Verpflichtung von Beyer. Der 1,89 Meter große Abwehrspieler kam in dieser Saison in 25 Partien für die U23-Mannschaft von Hertha BSC zum Einsatz.

11.05.2018 | +++ HFC holt Henschel aus Braunschweig +++

Der Hallescher FC hat bereits den fünften Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Die Mannschaft des neuen Trainers Torsten Ziegner verpflichtete Abwehrspieler Erik Henschel. Der 21-Jährige kommt von Eintracht Braunschweig und unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2020, wie der HFC am Freitag bekanntgab. Der 1,85 Meter große Defensivspezialist absolvierte in der laufenden Saison 31 Spiele für die Regionalliga-Mannschaft der Eintracht.

09.05.2018 | +++ Pascal Pannier wechselt vom HFC zu Lok +++

Pascal Pannier ist der dritte Neuzugang beim Regionalligisten Lok Leipzig. Der 19-Jährige kommt vom Drittligisten HFC in die Messestadt. Pannier kam in seinem ersten Profijahr auf drei Einsätze und durchlief zuvor die komplette Nachwuchsabteilung in Halle. Pannier ist beidfüßig und wird vorwiegend im zentralen Mittelfeld eingesetzt. "Ich bin sehr glücklich, dass ich in der kommenden Saison beim 1. FC Lokomotive Leipzig spielen darf. Es ist eine neue Herausforderung für mich, die ich mit viel Engagement angehen werde", zeigte sich der Spieler von seinem Wechsel erfreut. Ins gleiche Hörn bläst auch Lok-Sportdirektor Rüdiger Hoppe: "Wir freuen uns, dass wir mit Pascal ein hoffnungsvolles Talent verpflichten konnten. Durch seine Beidfüßigkeit bringt er alles mit, um unserem Offensivspiel die nötige Durchschlagskraft geben zu können." Bildrechte: IMAGO

09.05.2018 | +++ Sebastian Mai ist der nächste Neuzugang beim HFC +++

Der Hallesche FC kann sich über den fünften Neuzugang freuen. Defensivspieler Sebastian Mai wechselt vom Ligakonkurrenten Preußen Münster an die Saale, gab der HFC am Dienstagabend bekannt. Der 25-Jährige unterschrieb in Halle einen Zwei-Jahres-Vertrag. Allerdings steht Mai seinem neuen Verein in den ersten drei Spielen der neuen Saison wegen einer Rotsperre aus der aktuellen Spielzeit nicht zur Verfügung. Mai stammt aus der Jugend von Dynamo Dresden und wechselte von dort zunächst zum Chemnitzer FC und spielte von 2014 bis 2016 beim FSV Zwickau unter Torsten Ziegner, der den HFC in der kommenden Saison trainiert. Bildrechte: IMAGO

08.05.2018 | +++ Kleineheismann verlässt HFC +++

Innenverteidiger Stefan Kleineheismann hat den Halleschen FC um die Auflösung seines Vertrags gebeten und wird den Verein nach der Saison verlassen. Das teilten die Sachsen-Anhalter am Dienstag mit. Dabei hat sich der Vertrag des 30-Jährigen erst kürzlich automatisch nach seinem 29. Einsatz in der Liga verlängert. Kleineheismann wechselte 2015 vom FC Rot-Weiß Erfurt an die Saale und wurde zu einer festen Größe in der HFC- Defensive. Er absolvierte in dieser Saison 32 Spiele in der 3. Liga und erzielte dabei einen Treffer. Der gebürtige Fürther wird in der kommenden Saison für den FC Schweinfurt 05 in der Regionalliga auflaufen. Auf der Vereinsseite wird er zitiert: "Nach durchweg positiven Gesprächen (...) habe ich mich zu diesem Schritt entschieden und bin der absoluten Überzeugung, dass wir die positive Entwicklung der letzten Jahre weiter vorantreiben werden." Abwehrspieler Stefan Kleineheismann verlässt Halle (Archiv). Bildrechte: IMAGO

06.05.2018 | +++ HFC verpflichtet drei weitere Spieler +++