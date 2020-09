Wechselt Ralf Heskamp von der Saale an die Elbe? Der Sportdirektor des Halleschen FC bestätigte in der "Mitteldeutschen Zeitung" eine Anfrage von Drittliga-Rivale SG Dynamo Dresden. Das Präsidium des HFC sei über die Kontaktaufnahme informiert. Heskamp soll zu den fünf Bewerbern gehören, mit denen die Schwarz-Gelben intensiv reden wollen. Dynamo sucht nach der Freistellung von Michael Born vor zwei Wochen einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer.

Unklar ist noch, von wem die Initiative ausging. Hat sich der 55-Jährige bei Dynamo selbst beworben oder wurde er von den Dresdnern umworben? Fakt ist: Heskamp, der seit April 2018 dieses Amt begleitet, hat in Halle noch Vertrag bis 2022. In Dresden würde er in die kaufmännische Rolle schlüpfen, die er bis 2014 bereits beim VfL Osnabrück inne hatte. Den Posten des Sportchefs bekleidet bei den Sachsen seit Sommer Ralf Becker.