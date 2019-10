Er dreht dem Mittelkreis dem Rücken zu. Dort klatscht Terrence Boyd gerade in die Hände und geht langsam vom Feld, branchenüblich, der HFC führt ja. Dieses Zeitspiel wollte die FIFA unterbinden ("To stop a player who is being substituted ‘wasting’ time by leaving slowly at the halfway line", heißt es in der englischen Version. Sinngemäß: "Verhindern, dass ein Spieler bei seiner Auswechselung Zeit schindet, in dem er langsam an der Mittellinie das Feld verlässt.") und ordnete an, dass Spieler das Feld über die nächstmögliche Linie verlassen sollen.



Schiri Bacher winkt ihn schnell hinein und schaut, dass Sohm draußen ist. Washausen läuft hinein, in diesem Moment gibt es Einwurf auf Höhe der Mittellinie. Damit könnte er theoretisch ins Geschehen eingreifen. Bahn beginnt eine neue Diskussion mit Bacher - der will davon aber nichts wissen. Unten sieht man, dass Washausen die Hände hebt und ebenfalls etwas anzeigen will. Dann läuft er in Richtung eigener Strafraum, kann aber nur noch zusehen, wie eine Flanke von links in den Sechzehner fliegt und kurz danach das 2:2 fällt. Der Treffer wird allerdings erst nach Rücksprache mit Beitinger gegeben, da der Ball nach Joel Grodowskis Schuss von der Lattenunterkante aus nur knapp hinter die Linie sprang und dann von HFC-Schlussmann Kai Eisele aufgefangen wurde.

