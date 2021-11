"Wir bedauern sehr, gerade in einer Zeit, in der das Für- und Miteinander spürbar an Bedeutung gewonnen hat, auf dieses einzigartige Symbol verzichten zu müssen. Wir sind uns aber auch unserer Verantwortung bewusst und wollen der pandemischen Entwicklung mit so einem Großevent keinen weiteren Nährboden bieten. Wir hoffen nach zweijährigem Verzicht auf die Organisation und Durchführung des hoffentlich uneingeschränkten Weihnachtssingens in 2022", sagte Veranstalter Guido Völpel. Bereits im vergangenen Jahr war das Singen ausgefallen. 2019 hatten sich bei der vierten Auflage 23.000 Menschen gefunden, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen.