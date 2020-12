Die Westsachsen entsprechen damit dem ausdrücklichen Wunsch des 27-jährigen, den es nun zurück in die Heimat zieht. FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth: "Wir bedanken uns bei Gerrit für eineinhalb Jahre beim FSV Zwickau. Er war immer ein positiver Typ und für seine neue Aufgabe in der Heimat wünschen wir "Wego“ alles erdenklich Gute und viel Erfolg." Der FSV kündigte Ersatz für Wegkamp an. Man werde sich auf dem Transfermarkt umschauen, so Wachsmuth.