Dynamo Dresden muss einen herben Ausfall verkraften. Wie der Verein am Freitag (15. Januar) mitteilte, wird sich Patrick Weihrauch in der kommenden Woche einer Operation am verletzten rechten Sprunggelenk unterziehen. Der 26-Jährige Mittelfeldspieler wird dem derzeitigen Drittliga-Primus damit mehrere Monate fehlen.