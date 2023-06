In Saarbrücken zündeten die Dynamo-Fans etliche Fackeln.

Drittligist Dynamo Dresden muss vor der Sommerpause noch einmal tief in die Tasche greifen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte die Schwarz-Gelben aufgrund "unsportlichen Verhaltens ihrer Anhänger" in drei Spielen zu einer Strafe in Höhe von 51.050 Euro.