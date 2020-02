Doch was folgte, war ein unerklärlicher Einbruch. In den elf Spielen nach der Unterschrift unter das neue Arbeitspapier gelangen Ziegner mit seiner Mannschaft nur noch zwei Siege und ein Remis. Die anderen acht Spiele gingen teils hanebüchen verloren, zuletzt 1:6 gegen Bayern II und 3:5 gegen Unterhaching . Vom hero to zero oder anders formuliert vom Aufstiegsaspiranten zum Abstiegskandidaten. Was folgte, war der Schlussstrich der HFC-Verantwortlichen um Präsident Jens Rauschenbach.

Mit der Präsentation des Nachfolgers will der Hallesche FC nun nicht lange warten. In der prekären Lage soll keine Zeit verloren werden. Bereits in der Pressemeldung zum Ziegner-Aus am Montagabend stand, dass der Neue "die Mannschaft bereits im Auswärtsspiel in Großaspach betreuen" solle. Am Dienstagvormittag deutete Pressesprecher Lars Töffling im Gespräch mit "Sport im Osten" an, dass die Vorstellung des neuen HFC-Coaches "möglicherweise schon im Laufe des Tages" passieren könnte. Je nachdem, wie die Gespräche laufen.