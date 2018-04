Was als echte Chance für ins Straucheln geratene Fußball-Vereine gedacht war, droht zur Methode zu werden. Als im Juli 2015 die neue Regelung im Insolvenzfall in Kraft trat, dachte sicher niemand an einen möglichen Missbrauch. Während früher eine Eröffnung des Insolvenzverfahrens automatisch den Abstieg zur Folge hatte, gibt es jetzt nur noch neun Punkte Abzug. In der vergangenen Saison betraf das in der 3. Liga den VfR Aalen und den FSV Frankfurt, in der aktuellen Spielzeit den FC Rot-Weiß Erfurt und den Chemnitzer FC.

Holger Fuchs: "Zwei Herzen in der Brust"

Gerade im Falle der Erfurter und Chemnitzer kommt zumindest der Verdacht auf, dass die aktuelle Regelung auch dem Missbrauch Tür und Tor öffnen kann. Ein Verein könnte sich überlegen, wenn er die neun Punkte Abzug am Ende der Saison verkraften kann, für eine Sanierung in die Insolvenz zu gehen. Sportlich hätte er keinen Schaden. Der Geschäftsführer des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes, Holger Fuchs, kann die Bedenken zumindest nachvollziehen. "Das hat schon ein bisschen Geschmäckle. Da schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust. Aber es gibt diese Regel, und die wird von Vereinen auch genutzt. Außerdem muss man sehen, dass im Falle einer drohenden Zahlungsunfähigkeit wie in Erfurt oder Chemnitz auch die Gefahr einer Insolvenzverschleppung besteht", sagt Fuchs. Bei einer Verschleppung würden die Verantwortlichen der Vereine auch persönlich haften. Zudem sei es nur schwer möglich, in der Regionalliga finanziell zu gesunden. Bildrechte: IMAGO

Wichtig, dass nicht alles zerschlagen wird