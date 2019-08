Nun geht das ganze Prozedere wieder von vorne los: Zunächst einmal muss das Amtsgericht einen neuen Notvorstand bestellen, der dann eine neue Mitgliederversammlung einberuft. In der Zwischenzeit muss der am späten Montagabend gewählte, arbeitsfähige Ehrenrat des Chemnitzer FC e.V. einen neue Kandidatenliste für den Aufsichtsrat erstellen. Diese muss dann bei der nächsten Mitgliederversammlung zur Abstimmung gestellt werden. Eine wesentliche Frage ist aber, ob man genügend geeignete Kandidaten für eine konsensfähige Liste zusammenbekommt. Aus dem Fanlager würden sich sicherlich einige Personen finden. Die Frage ist eher, ob sich auch Kandidaten mit einem wirtschaftlichen Hintergrund zur Wahl stellen würden, die zudem über entsprechend Kenntnisse in diesem Bereich verfügen.

Auch das ist nicht ohne Weiteres möglich. Zunächst einmal ist Siemon verpflichtet, die "Vermögensverwaltung des Vereins fortzuführen", wie Professor Stephan Madaus, der an der Universität Halle/S. für Insolvenzrecht zuständig ist, erklärt. Siemon müsse nun auf Basis seines Insolvenzplanes weiterarbeiten.



Die Löschung aus dem Vereinsregister ist nur möglich, wenn der Verein seine laufenden Kosten nicht mehr decken kann. Aktuell hat der Insolvenzverwalter eine Masseunzulänglichkeit angemeldet. Das bedeutet, dass dem Verein auf absehbare Zeit das Geld ausgehen könnte. Allerdings beläuft sich dieser Zeitraum auf mindestens ein halbes Jahr, wie Madaus erklärt. Die nächste, kurzfristigere Stufe wäre dann die Massearmut. Diese käme zu Stande wenn die Ausgaben, wie zum Beispiel die Vergütung des Insolvenzverwalters, nicht mehr bedient werden könnten. Dann könnte in vier bis sechs Wochen nach einer Gläubigerversammlung das Licht ausgehen. Das obliegt jedoch dem Amtsgericht, wie Madaus erklärt: "Die Einstellung des Verfahrens ist immer Sache des Gerichts. Der Insolvenzverwalter, als derjenige, der die Liquiditätsplanung betreibt, zeigt bei Gericht an, das die Mittel nicht mehr ausreichen, um das Verfahren fortzuführen."



Aber auch in der Phase der Massearmut ist noch nicht alles verloren. Noch bis zur Einstellung des Verfahrens durch das Gericht, kann bei entsprechend neuen, finanziellen Mitteln und der Wiederherstellung der Massezulänglichkeit das Insolvenzverfahrens fortgeführt werden.