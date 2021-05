Mit Kniebandage auf dem Platz: Patrick Wiegers feiert den Aufstieg in die 2. Liga. Bildrechte: imago images/Hentschel

Der 31-jährige Torhüter geht damit in der kommenden Spielzeit in sein achtes Jahr bei der SGD. "Es ist genau das eingetreten, was ich mir bei der Unterzeichnung meines neuen Vertrages vor knapp einem Jahr vorgenommen habe: Dass wir gemeinsam den Verein wieder dorthin bringen, wo er mindestens hingehört – in die 2. Bundesliga", sagte Wiegers. Er freue sich sehr, "im nächsten Jahr in so einer unfassbar reizvollen 2. Liga weiterhin ein Teil dieser geilen Truppe sein zu können".