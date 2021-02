"In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal seit Jahren für diese Jahreszeit typische Witterungsverhältnisse, die den Spielflächen zusetzen und diese teilweise in einen nicht bespielbaren Zustand versetzen", erklärt Matthias Kahl, Leiter Spielbetrieb, Organisation, Veranstaltungsleiter beim 1. FC Magdeburg, auf Anfrage von "Sport im Osten". Außerdem fehle den Spielflächen in diesem Jahr die "normale" Winterpause über einige Wochen zur Regeneration, ergänzt er.



Ähnlich erklärt es auch der Pressesprecher vom Halleschen FC, Lars Töffling: "Die jüngsten Absagen von Spielen mit Beteiligung des HFC hatten ausnahmslos Corona-Gründe, aufgrund von Unbespielbarkeit gab es seit Jahren keine Absage. Das liegt daran, dass es in den vergangenen Jahren noch nie solch einen akuten Wintereinbruch mit derartigen Schneemengen gegeben hat." Das habe nichts mit veränderten Richtlinien oder sensiblerer Vorgehensweise zu tun.