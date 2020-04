Endlich mal eine positive Meldung in Corona-Zeiten: Das Konto des Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg könnte bald wachsen. Union Berlin wird die Kaufoption für Marius Bülter ziehen und nach aktuellem Stand der Dinge auch eine vertraglich vereinbarte Ablösesumme zahlen müssen.

Laut "Kicker" wird die Ablöse allerdings nur dann fällig, wenn der 1. FC Magdeburg in der 3. Liga bleibt. Bei einem Abstieg könnte Bülter ablösefrei wechseln. Magdeburg steckt als Tabellen-15. mit 33 Punkten elf Spieltage vor Saisonende noch in der bedrohten Zone. Noch ist unklar, ob die 3. Liga abgebrochen wird oder Geisterspiele stattfinden. Wie der Spiegel am Donnerstag berichtet, soll die DFL die Drittligisten mit 7,5 Mio. Euro unterstützen. Damit rückt eine Fortsetzung der 3. Liga näher.