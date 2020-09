Wolfgang "Paule" Seguin feiert am 14.09.2020 seinen 75. Geburtstag.

Wolfgang "Paule" Seguin feiert am 14.09.2020 seinen 75. Geburtstag. Bildrechte: imago/Robert Michael

Wolfgang "Paule" Seguin hat Jahrzehnte auf Fußballplätzen zugebracht und hat dabei fast alles erlebt und vieles gewonnen. An allen drei DDR-Meistertiteln und sechs der insgesamt sieben FDGB-Pokalsiege des 1. FC Magdeburg hatte "Paule" großen Anteil. Sein Stern für die Ewigkeit ging 1974 beim Sieg im Europacup-Finale des FCM gegen den AC Mailand auf, als er zum 2:0 traf.

Seguin hat die meisten Pflichtspiele (529) in der Geschichte für die Blau-Weißen absolviert und die längste Serie an DDR-Oberliga-Spielen ohne Unterbrechung (219) aufgestellt. Auch nach seinem Karriereende 1981 blieb "Paule" weiter am Ball. Hunderte Spiele absolvierte er seitdem für die Ü32- und Ü50-Mannschaften von Lok Stendal und für die FCM-Traditionself.