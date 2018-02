Das Spiel war dementsprechend ausgeglichen, es ergaben sich kaum Torraumszenen. Der FCM hatte nur zwei Gelegenheiten (Michel Niemeyer mit viel Risiko nach langem Ball von Richard Weil knapp am linken Pfosten vorbei in der 7. Minute und ein schöner Freistoß von Nico Hammann in der 29. Minute). Bei den Kickers sah es ähnlich aus: Orhan Ademi hatte zwei Mal das 1:0 auf dem (3. und 23.). Der ehemalige Braunschweiger erzielte dann auch die Führung, nachdem Christopher Handke Patrick Göbel ohne Not gefoult hatte, per Elfmeter (42.).