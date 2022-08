Stark war im Sommer 2020 vom SV Darmstadt 98 nach Dresden gewechselt und feierte in seiner ersten Saison im schwarz-gelben Trikot den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Mit 31 Drittliga-Spielen sowie drei Toren war der gebürtige Darmstädter damals unumstrittener Stammspieler. Auch in der vergangenen Zweitliga-Saison kam er auf 32 Einsätze, in denen er sein Team in 20 Begegnungen als Kapitän aufs Feld führte.