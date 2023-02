Dresdens Stefan Kutschke steigt zum Kopfball hoch. Das Hinspiel ging mit 1:0 an die Schwarz-Gelben. Bildrechte: IMAGO/Dennis Hetzschold

Sachsenderby zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue

Wenn sich am Sonnabend (4. März) die SG Dynamo Dresden und der FC Erzgebirge Aue gegenüberstehen, spricht man allgemein von einem Traditionsduell. Und das trifft es genau, denn seit rund 72 Jahren versuchen der ehemalige Polizeiverein und der Kumpelklub sich gegenseitig die Punkte abzuknöpfen.

Ein bisschen Zahlenspielerei sei erlaubt. Wenn man alle bisherigen Spiele gegeneinander betrachtet, steigt am Wochenende das 126. Sachsenderby. Kommen nur die Pflichtspiele in die Wertung (Punktspiele, Pokalspiele, Relegationsspiele - außer Freundschaftsspiele) dürfte es das 107. Aufeinandertreffen beider Vereine sein. Egal, wie man es nimmt, beide Zahlen flößen Respekt ein.

Höchstwert: Acht Treffer in einem Spiel

Zum ersten Mal standen sich die beiden Rivalen im November 1951 gegenüber. Es wurde ein Schützenfest, der SC Wismut Aue überrollte die SG Volkspolizei Dresden mit 5:0. 1953 wurde es im Osten Berlins, nur wenige Wochen nach dem Volkaufstand in der DDR am 17. Juni, ganz spannend. Dynamo Dresden gewann das Entscheidungsspiel um die DDR-Meisterschaft gegen Aue mit 3:2 nach Verlängerung. Damit hatten die Dresdner ihren ersten Titel eingetütet.

Eines der torreichsten Spiele erlebten die Zuschauer im Februar 1967, als die Schwarz-Gelben die Veilchen mit 6:1 aus dem Rudolf-Harbig-Stadion schossen. Sieben Tore in einer Partie sind schon eine ordentliche Hausnummer, Ende November 1971 packten beide Teams noch einen drauf. Wieder ging das Spiel zu Gunsten der Gastgeber aus, die Dresdner besiegten die Erzgebirger nunmehr im umbenannten Dynamo-Stadion mit 5:3. Mehr als acht Treffer in einem Spiel fielen dann zwischen beiden Teams nie mehr. Man braucht kein Prophet zu sein, am 4. März 2023 dürfte diese Marke nicht "geknackt" werden. Es geht allein ums Prestige.

Dynamo-Fans lassen einen fliegen

Es geht allein ums Prestige. Und da wurden die Nerven der Auer Fans am 30. April 2016 in Dresden auf eine harte Probe gestellt. Nach dem 1:0 durch Michael Hefele gelang Mario Kvesic in der zweiten Hälfte das 1:1 (66.). Kurz vor dem Ausgleich ließen die Dynamo-Fans im K-Block jedoch ein Lila-Schwein aufsteigen. Nicht ganz fair, nicht ganz fein. Dresdens Fans im K-Block mit einen lilafarbenen Schwein. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Robert Michael

Schließlich nahmen es die FCE-Anhänger doch mit Humor und versuchten den Ballon als Glücksbringer käuflich zu erwerben. Das klappte nicht, dafür schafften Dynamo und Aue mit Trainer Pavel Dotchev, der wieder bei den Veilchen am Ruder ist, den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Thüringenderby zwischen Carl Zeiss Jena und Rot-Weiß

Eine Etage tiefer, in der Regionalliga, kreuzen am Sonnabend der FC Carl Zeiss Jena und der FC Rot-Weiß Erfurt die Klingen. Beide Vereine haben eine traditionsreiche Geschichte, in den Partien gegeneinander haben die Jenaer etwas die Nase vorn. Bisher gingen sie gegen den Erzrivalen 36 Mal als Sieger vom Platz, die Rot-Weißen konnten bisher 27 Siege einfahren. Inbegriffen sind hierbei Begegnungen in der 2. Bundesliga, 3. Liga, der Regionalliga und im Pokal. Duell zwischen Erfurts Andrej Startsev und dem Jenaer Justin Schau. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Bild13

Treffen im "Stadion der Weltjugend"

Apropos Pokal, ein schöner Aufhänger für einen kurzen Rückblick auf ein besonderes Spiel. Am 17. Mai 1980 trafen beide Teams im Berliner "Stadion der Weltjugend" aufeinander. Eine Partie mit vielen Legenden auf beiden Seiten. Hans Meyer, der jetzige "SpiO"-Experte Lutz Lindemann und Lothar Kurbjuweit auf Jenaer Seite – bei den Erfurtern Armin Romstedt und Jürgen Heun.

45.000 Zuschauer sahen ein prickelndes Finale um den FDGB-Pokal, den am Ende die Erfurter nach 3:2 im Elfmeterschießen in den Händen hielten. Mit Jürgen Raab bei den Blau-Gelb-Weißen und Jürgen auf Erfurter Seite standen sich übrigens die zwei Spieler mit den meisten Thüringenderbys in der Historie gegenüber.

Schnellste gelbe Karte der Derbygeschichte