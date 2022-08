Frustrierend – so verliefen die ersten fünf Saisonspiele für Verl. Nur ein Remis, vier Niederlagen, 2:7 Tore. Verl ist Schlusslicht. Aber das gar nicht verdient, weiß Zwickau-Trainer Joe Enochs: "Sie haben in der neuen Saison richtig gute Leistungen gezeigt aber keine guten Ergebnisse geholt. Bis auf Oldenburg waren sie in der Lage, auch gegen 1860 und Mannheim, die Spiele zu gewinnen." Dabei lobt Enochs vor allem die spielstarke Offensive. Verl-Kapitän Mael Corboz sagte etwas frustriert: "Wir spielen Super-Ballbesitzfußball, der auch Spaß macht. Aber auch bei 70 Prozent Ballbesitz kann man ohne Tore nicht gewinnen - das fehlt momentan, und das haben wir uns anders vorgestellt."

Auch für Zwickau lief es in dieser Saison noch nicht so richtig – nach drei Niederlagen in Serie ohne eigenes Tor rutschte der FSV in den Tabellenkeller. Doch am vergangenen Montag gelang der Befreiungsschlag: Aufsteiger Bayreuth wurde 2:0 besiegt. "Das war ein ganz wichtiger Sieg“, freute sich Enochs erleichtert und blickt auf das Verl-Spiel: "Wir haben aus unseren Fehlern gelernt."