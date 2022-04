Magdeburg

Baris Atik und immer wieder Baris Atik. Der Mittelfeldspieler ist ein Phänomen und mit 36 Torbeteiligungen schon jetzt Drittliga-Rekordhalter. Im Januar 2021 noch arbeitslos ist er aktuell ein maßgeblicher Faktor am FCM-Aufschwung. An mehr als der Hälfte der 70 Magdeburger Tore war Atik beteiligt. Mit 18 Toren führt er zudem die Drittliga-Torschützenliste an. Und selbst der zweitbeste Magdeburger Torschütze hat mit zwölf Treffern mehr Tore gemacht als Zwickaus bester Goalgetter (Dominic Baumann/9). Der FCM hat die mit Abstand beste Offensive der Liga - zur Wahrheit gehört aber auch, dass Magdeburg in der Defensive anfällig ist. Mit 36 Gegentoren liegt der FCM gar nicht so weit entfernt vom Tabellenzehnten Zwickau (40 Gegentore). Baris Atik Bildrechte: imago images/HMB-Media

Zwickau

Mit 38 Toren hat der FSV die fünftschlechteste Offensive der Liga. Positiv ist: Die Treffer verteilen sich auf 13 Torschützen, Zwickau ist also nicht so ausrechenbar und nicht nur auf einen Angreifer fixiert. Nicht ganz so positiv: Dominic Baumann ist mit neun Treffern nur 19. der Drittliga-Torschützenliste. Johan Gomez und Marco Schikora folgen mit fünf Toren. Ein Erfolg wie der 3:0-Sieg vor zwei Wochen in Havelse ist so eher die Ausnahme. In nur drei Saisonspielen erzielte der FSV mehr als zwei Tore. Das Prunkstück des FSV ist eher die Defensive. Dominic Baumann Bildrechte: IMAGO/Eibner

Beide Trainer stehen bei ihren Vereinen für Erfolg - mit jeweils anderen Maßstäben. Und beide Trainer werden wohl weitermachen. Christian Titz übernahm Magdeburg im Februar 2021. Damals trudelte der FCM dem Abstieg als Tabellen-17. entgegen. Doch Titz rettete Magdeburg und beendete die Saison sogar als Elfter. In der neuen Saison zündete der Offensivfußball des früheren Hamburgers so richtig. Seit dem 7. Spieltag ist der FCM durchgängig Tabellenführer. Mit durchschnittlich 2,09 Punkten bei bisher 53 Spielen ist Titz bester FCM-Trainer der Geschichte. Bei einem Aufstieg dürfte der Coach bleiben. "Ich kann bestätigen, dass ich für die 3. Liga keinen Vertrag habe, und, dass wir im Verein schon vorher geklärt haben, wie es in Zukunft weitergehen kann", sagte Titz vor dem Zwickau-Spiel. Christian Titz Bildrechte: IMAGO/kolbert-press

Zwickaus Joe Enochs ist seit 2018 im Amt und hielt den FSV mit seiner ruhigen Art und einem sehr auf Kompaktheit und Struktur ausgerichteten Kader seither viermal in der 3. Liga. Bis auf die knappe Saison 2019/2020, als Zwickau mit Rang 16 und dem nur um ein Tor besseren Torverhältnis die Klasse hielt, kamen Enochs und der FSV immer im sicheren Mittelfeld ein. Auch bei dem US-Amerikaner deutet sich eine Vertragsverlängerung an. Sowohl Enochs als auch FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth sprachen in der vergangenen Woche von "positiven Signalen".

Die Bilanz aus bisher 43 Begegnungen spricht klar für den FCM - 22 Magdeburger Siegen stehen nur acht Erfolge der Zwickauer gegenüber. Zuletzt tat sich der aktuelle Drittliga-Tabellenführer aber immer ziemlich schwer gegen die Westsachsen. Von den vergangenen elf Spielen konnte Magdeburg nur eins gewinnen. Auch in dieser Saison gewann Magdeburg nicht, kurz vor Weihnachten kam das Titz-Team trotz 1:0-Führung nicht über ein 1:1 hinaus. Der letzte FCM-Heimsieg gegen Zwickau datiert von September 2013. In Fankreisen wird schon von einem "Angstgegner" gesprochen. Joe Enochs Bildrechte: IMAGO / Revierfoto