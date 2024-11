Bei diesem Namen horchen die Fans der SG Dynamo Dresden auf: Jakob Zickler darf sich über seinen ersten Profivertrag bei den Schwarz-Gelben freuen. Der 18-Jährige gehörte in den letzten Wochen wiederholt zum Trainings- und Spielkader der SGD, absolvierte auch mit den Profis das Sommertrainingslager und feierte am 31. August sein einminütiges Debüt in der 3. Liga, beim 2:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart II.