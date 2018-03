Das ging schnell. Am Dienstagmorgen bestätigte Jürgen Fox, der Vorstandsvorsitzende der Saalesparkasse, dass Torsten Ziegner ab kommenden Sommer der neue Coach des Halleschen FC wird. Vor rund einem Monat wurde bekannt, dass der aktuelle Trainer des FSV Zwickau eine neue Herausforderung sucht. Am Dienstagabend trifft sich der Verwaltungsrat des Halleschen FC, um noch letzte Details der entscheidenden sportlichen Personalie abzusegnen.

Torsten Ziegner hatte den FSV Zwickau als Chef-Trainer zur Saison 2012/13 in der Regionalliga Nordost übernommen und in der Spielzeit 2015/16 durch erfolgreiche Relegationsspiele gegen den SV Elversberg zum Aufstieg in die 3. Liga geführt. Bereits im ersten Jahr erreichte die von ihm trainierte Mannschaft einen starken fünften Platz und sicherte so souverän den Klassenerhalt.