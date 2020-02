Trotz der 3:5-Heimniederlage gegen die SpVgg Unterhaching und damit dem achten Spiel in Folge ohne Sieg ist die Zeit von Trainer Torsten Ziegner noch nicht abgelaufen. Das erklärte Sportdirektor Ralf Heskamp dem MDR. "Es war ein sehr unglückliches Spiel, die Mannschaft hat aber alles gegeben. Es hat an anderen Dingen gefehlt.“ Mit Blick auf das Ultimatum für Ziegner, das Spiel am Sonntag siegreich gestalten zu müssen, ergänzte Heskamp: "Wir werden uns zusammensetzen und dann die Situation neu bewerten und schauen, was wir machen."

"Das kann ein Trainer nicht beantworten"

Torsten Ziegner Bildrechte: imago images/Eibner Ziegner wirkte nach der Niederlage schwer enttäuscht und dennoch gefasst: "Es fühlt sich nicht gut an. Wir sind in einer unfassbar schlimmen Spirale. Wegen der schweren Fehler, die wir machen, sind wir nicht in der Lage, das Spiel zu drehen, obwohl es manchmal auf der Kippe stand." Auf die Frage, ob er am Montag noch Trainer des HFC sei, sagte Ziegner: "So eine Frage kann ein Trainer nicht beantworten, nur die Verantwortliche könnten das."

Vertrag bis 2021