Torsten Ziegner kann sich früher als geplant voll auf seinen neuen Arbeitgeber, den Halleschen FC, konzentrieren. Wie der MDR erfuhr, wurde er am Mittwoch als Trainer des FSV Zwickau entlassen. Der Verein bestätigte die Trennung wenig später in einer Pressemitteilung.

Normalerweise sorgen sportliche Misserfolge für einen Rausschmiss. Im Fall Ziegner ist es eher die menschliche Enttäuschung. Ziegner wird im Sommer den HFC übernehmen und bastelt augenscheinlich gemeinsam mit HFC-Sportchef Ralf Heskamp eifrig am neuen Kader. Dabei will er auch auf Personal seines Noch-Arbeitgebers, dem FSV Zwickau zurückgreifen. Nach der 2:4-Niederlage am Montag gegen den Karlsruher SC bestätigte der 40-Jährige in einem Interview mit der "Bild", dass er Bentley Baxter Bahn und Jan Washausen im Sommer mit nach Halle nehmen will. Von beiden Spielern laufen die Verträge aus.