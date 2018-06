18.220 Zuschauer waren im Schnitt bei einem Punktspiel der "Blau-Weißen". Kein Wunder! Die Atmosphäre im Magdeburger Stadion ist eine besondere – trotz oder vielleicht auch gerade wegen des Hüpfverbotes. Keine Mannschaft holte zu Hause mehr Punkte als der 1. FCM (48). Nur eine einzige Niederlage musste die Anhängerschaft hinnehmen, als im Oktober die Partie gegen Unterhaching verloren ging . Seit dem Aufstieg aus der Regionalliga 2015 verzeichnen die Magdeburger erfolgreiche Zahlen. Nach durchschnittlich 8.577 Zuschauern in den Regionalliga-Partien, zog es 2015/16 pro Spiel 18.488 Menschen ins Stadion, 2016/17 waren es 17.149 Zuschauer. In der 2. Bundesliga dürfte das der Klub um einiges toppen. Die Stadion-Kapazität wird erhöht .

Zur Info: Anfang des Jahres 2019 sollen die Arbeiten für den Umbau der Nordtribüne in einen reinen Stehplatz-Bereich beginnen. Zunächst bleiben dafür voraussichtlich von Januar – Juli 2019 die Blöcke 1 – 4 und Teile des Blockes 5 gesperrt. Nach Abschluss dieser Maßnahme sollen von Juli – Dezember 2019 die noch fehlenden Bereiche der Blöcke 5 – 7 sowie Teile des Block 8 in Stehplätze umgewandelt werden.

Hinter den Magdeburgern folgen die Rostocker und Karlsruher in Sachen Fanzuspruch. Rang acht belegt der Chemnitzer FC mit durchschnittlich 6.617 Zuschauern pro Heimspiel. Damit ist die Arena der "Himmelblauen" nicht einmal halb ausgelastet. Man muss aber auch beachten, dass der CFC seine Fans relativ selten verzückte. Der Vorletzte der 3. Liga kam 2017/18 auf sechs Siege, vier Remis und neun Niederlagen. In den 19 Partien gab es 22 Treffer und 30 Gegentore. Die Sachsen stiegen in die Regionalliga ab. In der Vorsaison fanden im Schnitt 6.971 Fans ins Stadion, um Anton Fink, Daniel Frahn und Co. zu sehen, 2015/16 waren es noch 7.454, 2014/15 waren es 5.808 Zuschauer pro Spiel.