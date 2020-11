Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat zwei weitere Corona-Fälle - und seine ersten in der neuen Saison. Das teilte der Verein am Mittwoch (04.11.2020) mit. Ob es sich dabei um Spieler, Trainer oder Betreuer handelt, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Der Verein erklärte aber, die Betroffenen seien "derzeit medizinisch völlig unauffällig und symptomfrei".

Dynamo-Geschäftsführer Ralf Becker wird so zitiert: "Unser Mannschaftsarzt steht im engen Austausch mit den Betroffenen, auch wenn sie derzeit keinerlei Symptome aufweisen. Als Vorsichtsmaßnahme haben wir die beiden Trainingseinheiten am Mittwoch kurzfristig abgesagt und besprechen nun das weitere Vorgehen in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt. Unser Ziel ist es, dass wir so schnell wie möglich – unter Achtung aller Maßnahmen unseres Hygienekonzeptes – wieder das Mannschaftstraining aufnehmen können."