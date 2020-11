Drittligist Dynamo Dresden darf die jüngst unterbrochene Vorbereitung auf das Samstagsspiel beim 1. FC Saarbrücken wieder aufnehmen. Das teilte der Verein am Mittwoch (4. November) vor der Nachmittagseinheit mit. Am Vormittag hatten die Schwarz-Gelben ihre ersten beiden Corona-Fälle in dieser Saison öffentlich gemacht – allerdings offen gelassen, ob es sich dabei um Spieler, Trainer oder Betreuer handelt. Der Verein betonte, die beiden unter häuslicher Quarantäne stehenden Betroffenen hätten "bisher keine Symptome gezeigt".