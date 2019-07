Es ist eine echte Premiere: Noch nie traten der 1. FC Magdeburg und der TSV 1860 München in einem Pflichtspiel gegeneinander an. Am 24. August ist es soweit, dann spielen die "Löwen" an der Elbe - und der MDR ist live dabei. Eine besondere Brisanz erhält das Match dadurch, dass Dennis Erdmann im Sommer vom FCM zum TSV gewechselt ist, obwohl der Abwehrmann zuvor angekündigt hatte, dass er in der 2. Bundesliga bleiben oder nach England wechseln wolle. Für FCM-Fans sicher noch ein ungewohntes Bild: Dennis Erdmann im Trikot von 1860 München. Bildrechte: imago images / Sven Simon

Jeweils vier Duelle von Zwickau mit Duisburg und Würzburg bisher

Etwas öfter trafen schon der FSV Zwickau und der MSV Duisburg aufeinander. Erst in der Saison 2016/17 in der 3. Liga und zuvor 1995/96 in der 2. Bundesliga. Dabei ist die Bilanz für den MSV, der zweimal gewann, leicht positiv. Am 5. Spieltag der anstehenden Drittliga-Spielzeit kommt es nun zum fünften Duell der "Zebras" gegen die "Schwäne" - am 17. August (14 Uhr) live im MDR.

Im bisher letzten Duell zwischen Zwickau und Würzburg siegte der FSV mit 2:0 (Archiv). Bildrechte: imago images / Kruczynski Und auch am 7. Spieltag überträgt der Mitteldeutsche Rundfunk eine Partie der Westsachsen live (31. August, 14 Uhr). Diesmal geht es für den FSV zu den Würzburger Kickers. Mit den Unterfranken duellierten sich die Zwickauer ebenfalls bisher vier Mal, wobei hier der FSV mit zwei Siegen in der Bilanz leicht die Nase vorn hat. Ob es so bleibt, erfahren Sie im MDR.