Die Zwickauer pressten in der Folge sehr hoch und störten die Gäste sehr früh im Spielaufbau. Das wurde in der 35. Minute belohnt: Unter Druck verlor Viktoria-Außenverteidiger Fabian Holthaus die Kugel an Schröter. Der Rechtsaußen des FSV schaltete schnell und passte auf den mitgeeilten Elias Huth, der Lars Dietz anschoss. Der Ball flipperte dann zu Huth zurück und letztlich über die Linie. Und es kam noch schlimmer für die Gäste aus Nordrhein-Westfalen, denn in der 40. Minute sah Mart Ristl Gelb-Rot, nach einem Foul am Torschützen Huth. Die numerische Überlegenheit nutzte Zwickau noch vor dem Pausenpfiff zum 3:0. Einmal mehr war der starke Schröter nach einem erneuten Abwehrfehler auf der rechten Seite durch und bediente diesmal Fabio Viteritti, der ins linke Kreuzeck vollendete (45.).