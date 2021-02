Ob Revierderby, Frankenderby, Derby della Madonnina oder "El Clasico": Seit jeher lebt der Fußball von der Rivalität zwischen den Kontrahenten auf dem Rasen. Doch während es Fans von Borussia Dortmund und Schalke 04 kaum übers Herz bringen, den Namen des verhassten Rivalen in den Mund zu nehmen, erklingen in Zwickau und Dresden stets positive Töne, sobald ein Duell zwischen den sächsischen Traditionsvereinen ansteht.

"Auf einer Wellenlänge"

Auch im Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt (2017) unterstützten Dynamo-Fans die Anhänger des FSV Zwickau. Bildrechte: imago/Picture Point LE Seit nunmehr bald 20 Jahren verbindet die Klubs eine innige Fanfreundschaft. Alles begann im April 2001, als sich einige Zwickauer Fans während der Oberligapartie zwischen Dynamo und Lok Leipzig unter die "schwarz-gelben" Anhänger mischten. Die Chemie schien zu stimmen, man war "auf einer Wellenlänge", beschrieben die Dresdner Ultras das Aufeinandertreffen auf ihrer Homepage. Es folgten gegenseitige Spielbesuche und gemeinsame Feiern, auf denen schließlich eine offizielle Fanfreundschaft geschlossen wurde.

Aus DDR-Rivalen werden Freunde

Seitdem sind gegenseitige Spielbesuche auf der Tagesordnung. Immer wieder sind Dynamo- und FSV-Anhänger als zusätzliche Unterstützung im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion oder der Zwickauer Spielstätte im Stadtteil Eckersbach willkommene Gäste. Keine Selbstverständlichkeit, waren beide Teams zu DDR-Zeiten nicht die besten Freunde. Dynamo Dresden, das einst aus der SG Volkspolizei Dresden hervorging, wurde meist mit dem Staatsapparat verknüpft. Das Pendant bildeten Arbeitervereine wie die BSG Sachsenring Zwickau, die sich rund um Großbetriebe bildeten. Kein Wunder, dass der Zwickauer Jubel nach dem Sieg im FDGB-Pokalfinale 1975 gegen die favorisierten Landeshauptstädter entsprechend groß ausfiel. FDGB-Pokal 1975: Hans-Jürgen "Dixie" Dörner (re.) im Zweikampf mit Zwickaus Werner Bräutigam. Am Ende durfte Zwickau den Pokal in die Höhe stemmen. Bildrechte: imago/Werner Schulze

Enge Kooperation zwischen beiden Klubs

Mittlerweile sind aus einstigen Rivalen Freunde geworden. Daran haben, neben der aktiven Fanszene, auch die Vereine selbst einen großen Anteil. Im November 2013 unterzeichneten beide Klubs einen Kooperationsvertrag, der den Grundstein für eine intensive Zusammenarbeit der Nachwuchsabteilungen legte. Diese sieht im Kern den Austausch von Talenten vor, um die Entwicklung von Jugendspielern nachhaltig zu unterstützen. Auch gemeinsame Trainerweiterbildungen, Testspiele zwischen den Nachwuchsmannschaften sowie eine intensive Zusammenarbeit bei Fanprojekten spielen eine wichtige Rolle.

Bemerkenswerte Aktionen in Vergangenheit und Gegenwart

Gelebte Fanfreundschaft im Rahmen des Benefizspiels im März 2017. Bildrechte: imago/Kruczynski Im Laufe der letzten Jahre wurde das Band zwischen dem FSV Zwickau und Dynamo Dresden noch enger geknüpft. Unter dem Motto "Freunde helfen Freunden", trat die SGD im März 2017 bei den insolvenzgefährdeten Westsachsen zu einem Benefizspiel an. Zudem gastierte Dynamo anlässlich des 30. Geburtstags des FSV "Zum Geburtstag zu Gast bei Freunden" in Zwickau. Und auch vor dem neuerlichen Duell am Samstag haben sich die "Schwäne" eine wirkungsvolle Aktion ausgedacht.

Zwickaus "Geistertickets" ein voller Erfolg

Unter dem Motto "Zwickau und Dynamo – Mit Abstand beste Freunde" bot der Verein seinen Anhängern "Geistertickets" an. Die Einnahmen kommen einerseits den Vereinen in wirtschaftlich schwierigen Pandemie-Zeiten zugute. Auf der anderen Seite werden kulturelle und soziale Einrichtungen in Zwickau und Dresden mit den Spendengeldern unterstützt. Nach zwei Tagen konnte die Aktion bereits als voller Erfolg verbucht werden: Mit 10.134 verkauften Tickets war die offizielle Stadionkapazität bereits nach 50 Stunden ausverkauft. Trotzdem läuft die Aktion zum guten Zweck weiter - oder um es mit den Worten des FSV auszudrücken: "Egal, wir rutschen virtuell einfach alle noch etwas zusammen und machen weiter. Diesmal gibt es kein Ausverkauft!"

65. Duell erstmals ohne Zuschauer

So wird auch das 65. Duell beider Teams trotz fehlender Fans ein besonderes. Durften im Hinspiel noch 999 Zuschauer dem 2:1-Sieg der Zwickauer in Dresden beiwohnen, werden am kommenden Samstag erstmals keine Fans das "Derby unter Freunden" im Stadion verfolgen. Dem guten Verhältnis zwischen beiden Klubs wird das aber mit Sicherheit keinen Abbruch tun.