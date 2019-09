Fußball | 3. Liga Zwickau kassiert Niederlage in der Nachspielzeit

8. Spieltag

Bittere Schlussphase für den FSV Zwickau in der Partie gegen den KFC Uerdingen: Als alles nach einer Punkteteilung aussah, kassierten die Westsachsen doch noch ein Gegentor und verloren die Partie am Samstagnachmittag (14.09.2019) noch mit 1:2 (0:1). Dabei hatte sich der FSV in der zweiten Hälfte ein deutliches Chancenplus erarbeitet, stand am Ende aber mit leeren Händen da.