Der Ausfall des Routiniers, der in dieser Saison nach Knieproblemen zu Beginn zuletzt sieben Mal in Folge auf dem Rasen stand, fällt nicht ganz so ins Gewicht, weil die Westsachsen am Wochenende ohnehin spielfrei sind. Die für Samstag geplante Begegnung gegen den 1. FC Magdeburg ist abgesagt worden. Beim Tabellenführer waren 13 Spieler trotz Impfung oder Genesung positiv auf das Coronavirus getestet worden.