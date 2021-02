Bildrechte: Verein

Eine Karte für das Sachsen-Duell kostet 5,10 Euro, wobei der FSV zehn Prozent der Einnahmen an Dynamo weiterreichen will. Außerdem sollen pro verkauftem Ticket zehn Cent an kulturelle und soziale Einrichtungen in Zwickau und Dresden gespendet werden.



In einer Mitteilung der Zwickauer heißt es: "Nun nimmt uns die Pandemie - wie auch schon im Hinspiel - eine bedeutungsvolle Zusammenkunft mit unseren Freunden von der SG Dynamo. Dies bedeutet nicht nur, dass wir ein Wiedersehen nach zwanzig Jahren weiterhin vertagen, sondern auch ein weiteres Mal hohe Einnahmeverluste hinnehmen müssen." Die "Geistertickets" können ab sofort auf der FSV-Homepage gekauft werden.