Der Fußball-Drittligist FSV Zwickau muss länger auf Noah Shawn Agbaje verzichten. Der 21-Jährige zog sich im Training einen Innenbandriss im linken Knie zu. Wie der FSV am Donnerstag (02.02.2023) mitteilte, wird der Flügelspieler deshalb mehrere Wochen fehlen.

Beim FSV spielte Agbaje bisher keine tragende Rolle. Der 21-Jährige war im Sommer vergangenen Jahres aus Burghausen nach Zwickau gekommen und kam bisher nur zu vier Kurzeinsätzen in der 3. Liga. Zu Saisonbeginn schenkte ihm Trainer Joe Enochs noch Spielzeit, danach brummte er monatelang auf der Bank. Bei der 1:3-Niederlage gegen 1860 München vor zwei Wochen stand er immerhin fünf Minuten auf dem Platz.

Außenbahnspieler Agbaje wollte eigentlich bei den Westsachsen den nächsten Schritt machen. In Burghausen war er in der vergangenen Saison vor allem mit 19 Torbeteiligungen aufgefallen. Neben sechs eigenen Treffern, legte der Techniker weitere 13 Tore für seine Mitspieler auf und gehörte somit zu den fünf besten Vorbereitern der Liga. In der robusten 3. Liga konnte sich der 1,70 m große Wirbelwind bisher nicht behaupten.