Ansonsten spielten nur die Westsachsen, die aber auch nur zu wenigen Abschlüssen kamen. Nur einmal erspielten sie sich eine Großchance: In der 35. Minute köpfte Davy Frick nach einer Ecke - Nico Mantl im SpVgg-Tor konnte abwehren, und Elias Huth setzte den Nachschuss auf die Latte. Mit einem leistungsgerechten 0:0 ging es in die Pause.

Im zweiten Durchgang nahm das Niveau weiter ab. Die Defensivreihen standen sicher und ließen kaum etwas zu. Erst in der 79. Minute gab es wieder eine gute Gelegenheit, als Marcus Godinho in den Hachinger Strafraum dribbelte und auf Huth gab, der von der Strafraumgrenze den Ball auf die Oberkante der Latte setzte. Fast hätte in der Nachspielzeit die SpVgg noch den Lucky Punch gesetzt, doch Brinkies parierte einmal mehr großartig beim Kopfball des eingewechselten Florian Dietz (90.+2). So blieb es auch nach 92 Minuten beim torlosen Remis - bereits das fünfte Pflichtspiel für den FSV ohne Niederlage.