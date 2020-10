"Die Testreihe im Vorfeld der Partie gegen den FSV Zwickau ergab positive Testungen auf das Coronavirus im Team von Türkgücü München. Der Hygienebeauftragte des Vereins steht im Austausch mit den Gesundheitsbehörden. [...] Den betroffenen Personen geht es gut und sie weisen keinerlei Symptome auf", schrieb Türkgücü in einer ersten Stellungsnahme.

Zwickaus Sportdirektor Toni Wachsmuth erklärte: "Natürlich hätten wir heute Abend gern gegen Türkgücü gespielt. Für uns ist es natürlich sehr schade, weil wir gerade sehr gut drauf sind und eine gute Form haben. Genau darum wird es aber nun gehen, diesen Schwung mit in die neue Woche zu nehmen, um dann in Verl an den Sieg gegen Dynamo anzuknüpfen. Für uns steht ein sportlich fairer Wettkampf im Vordergrund und deswegen werden wir auch darauf verzichten, Einspruch gegen die Absage des Spieles einzulegen."