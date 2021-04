"Ich habe mich trotz anderer Angebote und Möglichkeiten bewusst für den FSV entschieden, weil ich mich in der Mannschaft und im Umfeld sehr wohl fühle. Ich will weiter hart an mir arbeiten und mich als Stammspieler und feste Größe in der Mannschaft etablieren", betonte der ehemalige Junioren-Nationalspieler der Türkei zu seiner Vertragsverlängerung.