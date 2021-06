Bei hochsommerlichen Temperaturen hat der FSV Zwickau am Sonntag (20. Juni) die Vorbereitung für die kommende Drittligasaison aufgenommen. Trainer Joe Enochs begrüßte neben den beiden Neuzugängen Yannic Voigt und Luca Horn auch mehrere Probespieler.

Bekanntester Name ist der zweitligaerfahrene Innenverteidiger Adam Susac, der zuletzt bei Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück unter Vertrag stand. Der 32 Jahre alte Kroate, der auch schon für Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue spielte, wird am Montag bereits einen Medizincheck in Zwickau absolvieren.