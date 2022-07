Aufatmen in Zwickau: Die drohende Insolvenz der Stadion Zwickau Betriebs GmbH (SZB) ist vorerst vom Tisch. Der Stadtrat beschloss am Donnerstagabend eine Liquiditätshilfe in Höhe von 200.000 Euro. Demnach wurde der Finanzspritze in der Beratung einstimmig zugestimmt, um eine Überschuldung zu vermeiden. "Das einstimmig freut mich besonders", sagte der Geschäftsführer der SZB, Rainer Kallweit. Der Zuschuss sei an keine Bedingung geknüpft. Dennoch werde die GmbH bei einem Überschuss etwas zurückzahlen.