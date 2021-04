Nach dem 0:0 in Magdeburg hat der FSV Zwickau am Sonntagvormittag (18. April) eine personelle Nachricht nachgeschoben. Wie die Westsachsen meldeten, werden sie in der kommenden Woche freiwillig auf Mittelfeldspieler Leon Jensen verzichten. Nach Angaben des Klubs habe man Jensen "als disziplinarische Maßnahme für die kommenden sieben Tage vom Trainings- und Spielbetrieb der ersten Mannschaft suspendiert". Der 23-Jährige wird in der Zeit Einzeltraining absolvieren. Zu den Gründen machte der Verein keine Angaben. Somit wird Jensen auch das Spiel gegen Bayern München II (20. April) und beim FC Ingolstadt (24. April) versäumen.

Seinen letzten Einsatz hatte Jensen in den ersten 45 Minuten beim 2:2 der Zwickauer in Kaiserslautern. In den vergangenen zwei Partien gegen Viktoria Köln und in Magdeburg verzichtete Trainer Joe Enochs auf ihn. Der gebürtigen Mannheimer war im Sommer 2019 vom luxemburgischen Erstligisten F91 Düdelingen zum FSV gewechselt und bestritt seitdem 62 Begegnungen für die Westsachsen. In der aktuellen Saison stand er 26 Mal für Rot-Weiß auf dem Platz.