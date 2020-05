"Ich habe mit Frau Polster (Anm. Red.: Vorstandsvorsitzende des CFC) telefoniert, ob sich der Chemnitzer FC nicht der Stimme enthalten könnte. Man sagte, dass der Antrag nicht weiter kommentiert werde", erklärte Zwickaus Vorstandschef Tobias Leege im "SpiO"-Talk. Danach gingen der Landesverband und der FSV Zwickau davon aus, dass der Chemnitzer FC nichts gegen die Einreichung beim DFB-Bundestag hat. Romy Polster kann dieser Argumentation nicht folgen. "Wir wussten nicht, dass dieser Antrag doch gestellt wird. Wir wollten das immer nicht kommentieren, haben aber klar gesagt, dass wir so einen Antrag nicht unterstützen", sagte Polster "Sport im Osten".



Der DFB habe irritiert reagiert, weil der Antrag suggeriere, er sei auch im Namen des Chemnitzer FC gestellt worden. "Wir sind natürlich verärgert, es gehört sich einfach, dass man sagt, wir stellen den Antrag trotzdem. Als übergeordneter Verband sollte der Sächsische Fußball-Verband die Interessen aller sächsischen Vereine berücksichtigen." In der "Bild am Sonntag" hatte auch der CFC-Insolvenzverwalter Klaus Siemon am Sonntag (24.05.2020) scharfe Kritik an den Präsidenten des SFV, Hermann Winkler, geäußert. Der Verband sei dem CFC "in den Rücken gefallen", nachdem zuvor in einer Mail vom Antrag Abstand genommen worden sei. Winkler wehrte sich auf seinem Facebook-Profil. Die Mail sei nur verkürzt und "ohne unsere Argumente"“ wiedergegeben worden.