Schon in den vergangenen Jahren litten die Vereine und Verbände unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Neben wirtschaftlichen Herausforderungen kam ein enormer Rückgang der Mitgliederzahlen hinzu. Auch deshalb sei man in den letzten Jahren "sehr energiesparbewusst gewesen. Jeder Euro musste schon immer zweimal umgedreht werden. Die Vereine sind in Unruhe und haben Ängste", mahnt Schütze.