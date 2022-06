Nach dem bitteren Abstieg des FC Eilenburg in die Oberliga Süd, der erst am letzten Wochenende durch das Scheitern des BFC Dynamo in den Drittliga-Aufstiegsspielen feststand, müssen sich die Muldestädter neu orientieren. Bereits nach dem letzten Regionalliga-Punktspiel hatte Nico Knaubel, der sieben Jahre an der Seitenlinie stand, seinen Trainerposten abgegeben.