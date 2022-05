Fußball Scheitert die Rettung von Rot-Weiß Erfurt auf der Zielgeraden?

Die Gläubigerversammlung von Rot-Weiß Erfurt hat dem Insolvenzverwalter Volker Reinhardt einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht und Vergleiche in Höhe von 844.000 Euro abgelehnt. Reinhardt wollte mit diesem Geld eigentlich noch in dieser Woche den Insolvenzplan beim Amtsgericht in Erfurt einreichen. Das wäre ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur erfolgreichen Beendigung des Insolvenzverfahrens gewesen. "Die Einreichung des Insolvenzplans ist jetzt erstmal in weite Ferne gerückt", zeigte sich der Insolvenzverwalter nach der Gläubigerversammlung (09.05.2022) enttäuscht.

Reinhardt will Beschwerde einlegen

Einer der anwesenden Gläubiger-Vertreter begründen die Ablehnung mit mangelnder Transparenz. So sei nicht klar geworden, wie das eingenommene Geld genau hätte verwendet werden sollte, sagte der Anwalt, der namentlich nicht genannt werden will. Angeblich wurde auch bemängelt, dass die Vergleichssumme in einigen Fällen "auffallend niedrig" gewesen sei. So hätte eine Krankenkasse nur knapp über 20 Prozent der ursprünglichen Summe zahlen sollen, wo hingegen bei früheren Vergleichen der Anteil mehr als doppelt so hoch lag.

Manche Gläubiger fordern nun die Einrichtung eines Gläubiger-Ausschusses. Reinhardt dagegen will angeblich gegen das heutige Abstimmungsergebnis Beschwerde einlegen. Was das für den Ausgang des Insolvenzverfahrens bedeutet, ist noch unklar. Wahrscheinlich ist nun, dass das Insolvenzverfahren nicht wie geplant bis zum 30. Juni beendet werden kann. In den nächsten Tagen will der Insolvenzverwalter das Gespräch mit der Vereinsspitze von RWE suchen.

Aufstieg wäre nicht in Gefahr