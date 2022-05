Dass der Aufstieg Erfurts nur noch Formsache ist, bezweifelt niemand. Die Thüringer verloren erst eine Partie in dieser Saison und reihten zuletzt sagenhafte 14 Siege in Serie aneinander. In den vergangenen sechs Spielen kassierte man gerade einmal einen Gegentreffer und schenkte den Gegnern reihenweise ein: Ob ein 5:0 gegen Martinroda, ein 6:0 gegen Zorbau oder ein 8:1 gegen Bischofswerda - RWE spielt derzeit in einer eigenen Liga.