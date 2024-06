Damit wird Bischofswerda in der kommenden Saison auch auf seinen bisherigen Co-Trainer treffen: Robert Koch, der drei Jahre an der Seite von Rietschel arbeitete, übernimmt zur neuen Saison das Zepter beim ambitionierten VfB 1921 Krieschow. Der frühere Dynamo-Profi und aktuelle B+-Lizenzinhaber tritt dort die Nachfolge von Toni Lempke an. Der Verein habe großes Potenzial, sagte Koch, der nach einer erfolgreichen Spielerlaufbahn (100 Spiele in der 2. Liga, 82 Spiele in der 3. Liga) jetzt auch als Cheftrainer Erfolge feiern will.