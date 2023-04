Schiedsrichter und deren Assistenten an der Seitenlinie bekommen auf Landesebene in Sachsen künftig mehr Geld. Wie Harald Sather, Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses im Sächsischen Fußball-Verband (SFV), am Montag (03.04.2023) auf MDR-Nachfrage mitteilte, wurde eine entsprechende Erhöhung von zehn Euro im Rahmen einer Vorstandssitzung am Wochenende beschlossen.