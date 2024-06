In einem Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war, hat der VFC Plauen die Meisterschaft in der Oberliga Süd und damit den Aufstieg in die Regionalliga Nordost knapp verpasst. Die Mannschaft von Cheftrainer Karsten Oswald kam am Samstag (8. Juni 2024) beim 1. FC Magdeburg II nicht über ein 2:1 (1:0) hinaus und musste dadurch dem punktgleichen Bischofswerdaer FV den Aufstiegs-Vortritt lassen.