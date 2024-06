Dennoch könnte die Stimmung in den Mannschaften unterschiedlicher nicht sein. Während in Bischofswerda nach dem 6:1 gegen Sandersdorf und der unverhofften großen Aufstiegschance eine "super Stimmung" herrscht, war die Mannschaft des VFC Plauen "in Schockstarre". Das habe sich in den Trainingseinheiten am Dienstag und Mittwoch gebessert, alle seien gewillt, "das Ding umzubiegen".